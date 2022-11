Lumiwings cerca a Foggia assistenti di volo alla prima esperienza

La compagnia aerea Lumiwings è alla ricerca di membri dell'equipaggio di cabina senza esperienza a Foggia. A darne notizia è il Comitato Vola Gino Lisa che ha pubblicato sui social il bando. La compagnia fornirà il corso di formazione iniziale per il personale di bordo per ottenere l'attestazione dell'equipaggio di cabina dell'Easa.

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti: essere maggiorenni; istruzione minima secondaria superiore o universitaria; ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; ottimo stato di salute, forma fisica e capacità di nuotare; predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti in un ambiente di squadra; altezza minima di 160 cm, come da linee guida sulla sicurezza aerea, per raggiungere le attrezzature di emergenza sugli aeromobili, con un peso proporzionato all’altezza; nessun carico pendente risultante dal casellario giudiziale; nessun tatuaggio o piercing visibile indossando la divisa della compagnia aerea.

Gli aspiranti membri dell’equipaggio di cabina che soddisfino i requisiti potranno inviare il curriculum vitae a ccm@lumiwings.com e non oltre il 4 Dicembre 2022.