Cantieri aperti a Marina di Lesina, lavori in corso per il nuovo 'ponte di mezzo'

Sono in corso i lavori di ripristino del cosiddetto ‘ponte di mezzo’ in viale del Sole a Marina di Lesina.

Oggi, erano sul posto per un sopralluogo i tecnici, compreso l’ingegnere Pippo Cavaliere che con il suo studio e i colleghi Giuseppe Nannarone e Manlio Mitrione si è occupato della progettazione.

Sono concentrati sul cronoprogramma, proprio come il Comune di Lesina. È una corsa contro il tempo per completare i lavori per l’estate. Molto dipenderà dalla consegna degli elementi prefabbricati.

Ad ogni buon conto, il transito non sarà interdetto sul ponte che collega l’abitato al Bosco Isola e agli stabilimenti balneari in località Acquarotta, sottoposto negli ultimi anni a diverse prove di carico.

La nuova opera, infatti, sarà realizzata accanto all’esistente. Non sarà interdetta neanche la navigazione del canale, salvo poche ore e comunque il tempo limitato alla posa in opera delle travi prefabbricate. La prima fase prevede la perforazione dei pali di fondazione delle spalle.

Gli scavi sono partiti da giorni. Questa mattina erano al lavoro le ruspe.

Gli interventi rientrano nel progetto di Sistemazione del canale Acquarotta che prevede la ‘regolarizzazione delle sezioni lungo l’asta del canale dalla foce all’imbocco del lago per il ripristino dell’originaria sezione e il ripristino dei ponti’.

A effettuare i lavori è la P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali Srl di Lucera, subappaltatrice della ditta La.Ci. Srl di Crotone che, ad agosto dell’anno scorso, si è aggiudicata l’appalto per un importo totale di oltre 970mila euro.

L’obiettivo è consegnare in pochi mesi il ponte sul Canale Acquarotta, prima ancora della data di ultimazione indicata sul cartello di cantiere (20 agosto 2024).

Appena concluse le principali opere, partiranno anche i lavori di ripristino del ponte di viale Pietra Maura, in prossimità della foce, in località Punta Pietre Nere, demolito nel 2021.

Il sindaco di Lesina, Primiano Di Mauro, segue da vicino i lavori, insieme all’assessore ai Lavori Pubblici Mario Cardoncelli e all’ingegnere Raffaele Bramante, responsabile del Settore Urbanistica e Rup.

Proprio sul ponte di mezzo, in questi giorni, passano anche i mezzi che trasportano la nuova condotta prevista nell’ambito dei lavori di adeguamento del depuratore e del recapito finale (con la conseguente rimozione dello scarico nel sottosuolo) di Acquedotto Pugliese.

Si tratta del progetto di scarico a mare con condotta sottomarina, che dovrebbe entrare in esercizio entro il 2025.

Ma c’è anche un altro cantiere in piena attività: sono partiti, infatti, gli interventi di messa in sicurezza del pronto soccorso estivo e dell’area esterna. Si tratta di lavori per circa 70mila. Il Comune di Lesina ha impegnato il contributo statale per investimenti destinati ad opere pubbliche dell’annualità 2022, a valere su fondi Pnrr.

Gli interventi consistono nella messa in sicurezza dell’edificio adibito a pronto soccorso necessaria per prevenire la caduta di intonaco, le fessurazioni estese sulla facciata, oltre ad un potenziamento della rete pluviale, nuova pavimentazione esterna da sostituire a quella esistente ormai fatiscente, con l’installazione di nuovi elementi di arredo urbano (cestini, panche, tavoli e fioriere).

La località balneare si prepara ad accogliere i villeggianti, soprattutto nel giorno della Pasquetta e, nei giorni scorsi, sono stati effettuati i lavori di pulizia straordinaria e manutenzione del verde.