A Foggia arrivano 270 cestini gettacarte con posacenere e 50 per le deiezioni canine

È bastato un post della sindaca Mari Aida Episcopo per scatenare gli applausi nella piazza virtuale. “Da oggi un servizio in più. Aiutateci tutti!”, ha scritto pubblicando la foto di un cestino per la raccolta delle deiezioni canine installato in piazza San Francesco, che ha già fatto il giro del web.

Merito dell’assessora all’Ambiente Lucia Aprile.

Amiu ha avviato oggi le operazioni per posizionarne 50 in altrettanti punti strategici. Sono stati scelti parchi, giardini, aree dog, scuole e zone dove spesso le deiezioni canine non vengono raccolte.

I padroni, ora, non hanno più scuse. Il Comune di Foggia adesso si appella al senso civico. Alcuni cittadini chiedono più controlli, per sanzionare gli incivili.

Il messaggio sui contenitori è chiaro: “Non introdurre altri tipi di rifiuto”.

Saranno installati, inoltre, altri 270 cestini gettacarte con posacenere. La fornitura era prevista nel Piano Industriale dei Servizi di Raccolta del Comune di Foggia.

L'iniziativa si inserisce, dunque, nel solco della ‘rivoluzione della normalità’ auspicata dalla nuova Amministrazione comunale, che confida in comportamenti più rispettosi dell’ambiente e del contesto circostante, per un miglioramento complessivo del decoro urbano, tanto atteso quanto necessario.

“Dopo l’avvio della raccolta differenziata per le utenze non domestiche, è un’altra iniziativa mirata a un cambiamento radicale di mentalità e comportamenti, cercando di colmare lacune e ritardi atavici. Questa amministrazione sta predisponendo ogni atto possibile affinché le persone siano nelle condizioni di rispettare la città e la comunità nel suo complesso”, sottolinea Lucia Aprile, vicesindaca e assessora all’Ambiente.

“Un significativo passo per elevare l’igiene urbana prestando al contempo attenzione al benessere animale, che necessita della sensibilità e della piena collaborazione dei cittadini” per Simona Mendolicchio, assessora alle Politiche sociali, referente anche della gestione aree dog, benessere animale e randagismo. “Non sarà certamente l’unico, perché stiamo già lavorando a campagne mirate di sensibilizzazione con il coinvolgimento di scuole e famiglie, e ad adeguate attività di informazione e formazione su aspetti distintivi del livello di educazione, partecipazione, socializzazione di una comunità – conclude l’assessora Mendolicchio - che l’amore e il rispetto per gli animali possono rendere ancora più bella e legata”.