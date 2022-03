A Foggia nascerà un polo logistico del Mef: si cerca un immobile di 2mila metri quadri

Il ministero dell’Economia e delle Finanze cerca un immobile di quasi 2mila metri quadri, in locazione passiva, da adibire a sede della Ragioneria territoriale dello Stato e delle Commissioni tributarie di Foggia. Sarà il polo logistico Mef.

La direzione per la Razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali del dipartimento dell’Amministrazione generale del personale e dei servizi ha avviato un’indagine di mercato. C’è tempo fino alle 13 del 12 maggio 2022 per presentare le offerte alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Foggia, che attualmente ha sede in Piazza Marconi. La ricerca è circoscritta al territorio comunale.

L’immobile deve essere già edificato e pronto alla consegna non appena ultimati gli adempimenti amministrativi. Non saranno presi in considerazione edifici non ancora realizzati o in fase di realizzazione, mentre saranno considerate ammissibili proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per i quali la proprietà si impegna a realizzare, a proprie spese, le opere necessarie e gli interventi di adeguamento per renderli conformi alle disposizioni di legge e ai requisiti richiesti, in un lasso di tempo ragionevole.

La superficie lorda complessiva richiesta è di 1972 mq. Indicativamente, per la Ragioneria territoriale dello Stato servono 725 metri quadri da adibire ad uffici, 300 mq per l’archivio, e 50 mq per front office, sala d’attesa, sala Ced (centro elaborazione dati) e back office; per le Commissioni tributarie, 587 metri quadri saranno adibiti a uffici, 150 mq ad archivio, 90 mq serviranno per l’aula di udienza e 70 mq per front office, sala d’attesa, sala Ced e back office.

Il ministero preferirebbe che si trattasse di un unico complesso, ben collegato con le principali strade e con i mezzi pubblici, con agevole fruibilità di aree di parcheggio e destinazione ad uso ufficio pubblico. Tra gli elementi preferenziali per la selezione dell’immobile è compresa l’ubicazione al piano terra o ai piani interrati delle superfici destinate ad archivio, oltre alla convenienza dell’offerta economica relativa al canone annuo. La proposta avrà validità di un anno. L’amministrazione, una volta individuato l’immobile, stipulerà un contratto a sei anni rinnovabili.