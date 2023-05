"Internalizzate i servizi al Policlinico di Foggia"

"La Sanità pugliese si avvale, in tutte le aziende sanitarie presenti in Regione, dell'ausilio fornito dalla Sanitaservice per tutti i servizi necessari al buon funzionamento aziendale. L'unica Azienda che non ha ancora attivato questa opzione, per l'erogazione di servizi vari, è il Policlinico di Foggia". Lo dichiara il Segretario territoriale della Fials Foggia Achille Capozzi, in una lettera inviata al Governatore Emiliano, all'Assessore alla Sanità Palese e al Direttore generale del Policlinico Giuseppe Pasqualone.

Oggetto della missiva, l'internalizzazione dei servizi nell'ospedale foggiano. "In passato - spiega Capozzi - si è fatto ricorso a imprese private per lo svolgimento di vari lavori, quali il portierato, la guardiania, la manutenzione, le pulizie, gli operatori delle casse ticket etc., ognuno dei quali facenti capo a rispettive ditte. E a tutt'oggi la situazione non è cambiata". La soluzione, secondo il segretario territoriale di Fials, determina effetti diversi per i lavoratori impiegati, sia in termini contrattuali che di stabilità del lavoro: "Le ditte, a differenza delle partecipate, non hanno alcun obbligo circa la scelta per i propri dipendenti di una determinata tipologia di contratto, con differenze stipendiali notevoli e, come facilmente si può intuire, con minori garanzia circa la stabilità del lavoro".

La conseguenza è la situazione "scoraggiante e mortificante" per quei lavoratori ancora precari dopo più di 10 anni di servizio: "Chiediamo che venga attivato anche per il Policlinico la possibilità di costituire una propria partecipata", chiosa Capozzi. In alternativa, si propone l'adesione alla Sanitaservice "al fine di internalizzare tutti questi servizi e lavoratori e di restituire quella dignità del lavoro a queste persone che svolgono il proprio compito all'interno dell'azienda ospedaliera da svariati anni".