A Foggia nasce la prima rete d'impresa agricola

Si chiama 'Coltiviamo il Futuro, la prima rete d'impresa agricola del Sud Italia'be parte dalla provincia di Foggia l'innovativo progetto di creazione di una rete d'imprese agricole costituisce un'importante iniziativa volta a consolidare le sinergie tra le aziende agricole presenti, per affrontare congiuntamente le sfide comuni e capitalizzare nuove opportunità di crescita nel settore.

Il promotore del progetto è Antonio Cocomazzi, general director e controller finanziario: "L'idea è quella di creare una collaborazione che consenta di unire le forze per il raggiungimento di obiettivi comuni. Uno di questi sarebbe proprio la creazione della prima rete di impresa agricola del Mezzogiorno".

La presentazione è prevista per venerdì 22 marzo alle 15.30 nella sala convegni dell'hotel Holiday di Foggia (via Napoli km.3). A parlare del progetto, oltre a Cocomazzi, ci saranno la senatrice Gisella Naturale, vicepresidente della Commissione Agricoltura, l’avvocato Nicoletta Grassi, esperta in creazione di reti di impresa per la descrizione giuridica del progetto, Vincenzo Spagnuolo, specialista in marketing per la valorizzazione del marchio, Pompeo Todisco, responsabile produzione 'Cooperativa agricola Colella Lucia', Tommaso Fiori, imprenditore. Modererà il giornalista Piero Russo.

"Parleremo dei dettagli su come raggiungere i traguardi e degli obiettivi da perseguire", ha aggiunto Cocomazzi, secondo cui la realizzazione di un fronte comune non è una impresa impossibile, mentre lo sarebbe più credere l'uno nell'altro. Attualmente, in Italia esiste una sola rete d'impresa nel settore (nel Nord), la quale ha dimostrato di ottenere considerevoli vantaggi per i partecipanti coinvolti. L'obiettivo chiave del progetto è la condivisione di risorse, conoscenze e competenze tra le aziende aderenti, al fine di migliorare l'efficienza operativa e l'accesso ai mercati: "Superando una certa forma di provincialismo si possono ottenere grandi risultati anche qui al Sud", ha aggiunto Cocomazzi.