Guerra all'abusivismo commerciale, le proposte per combattere le criticità: "Pronti a dare il nostro contributo"

“Il tavolo interoperativo promosso dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Foggia, Lorenzo Frattarolo, e i suoi uffici sul contrasto all’abusivismo è una notizia positiva che ci fa ben sperare per il rispetto anche del nostro lavoro". E' quanto dichiara Fabio Lo Mele, presidente provinciale Fiva Confcommercio Foggia.

"I nostri interventi come sindacato del commercio su aree pubbliche sono sempre stati indirizzati verso questo annoso problema. Siamo disponibili a partecipare a ulteriori incontri, ritenendo fondamentale che anche le voci di chi lavora legalmente presso le aree mercatali debbano trovare la loro giusta collocazione", aggiunge.

"Sono, infatti, molte le proposte e le criticità su cui potremmo, di concerto, discutere: abbassare le tariffe dei parcheggi pubblici adiacenti al mercato Rosati, per esempio, potrebbe risultare un buon incentivo per fermarsi presso i nostri banchi invece che presso quelli posti abusivamente lungo alcuni viali cittadini; come sicuramente una maggiore cura del manto stradale e dell’arredo urbano che insistono nelle vie dove vengono organizzati i mercati di città potrebbe portare a una riqualificazione dell’intera area. Possiamo fare di più con una sinergia più stretta che coinvolga tutti gli attori impegnati nella lotta all’abusivismo, tra cui anche gli ambulanti che lavorano nella legalità. Nel frattempo, non possiamo che ringraziare l’assessorato per questo primo importante passo verso il ripristino delle regole”, ha concluso Lo Mele.

“Il contrasto al commercio abusivo è uno dei temi importanti dell’attività sindacale della nostra Associazione. Sia a livello territoriale che nazionale sono stati realizzati interventi in tal senso, non ultimo la sottoscrizione, da parte di Confcommercio Foggia, del Patto sulla Sicurezza siglato presso la Prefettura. La nostra presenza anche in quella occasione è il segno che abbiamo lavorato e lavoreremo sempre per il rispetto delle regole e della legalità, che è alla base di un’economia sana in grado di crescere e prosperare. Sono sicuro che l’attenzione posta oggi al triste fenomeno da parte dell’Amministrazione di Foggia continuerà nel tempo. Ci rendiamo, pertanto, fin d’ora disponibili al dialogo e a contribuire all’attivazione di politiche di contrasto”, ha aggiunto il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.