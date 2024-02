Emergenza abitativa, passi in avanti per l'assegnazione degli alloggi Erp: terminato l'esame dei ricorsi

“Buone notizie sul fronte dell’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica a Foggia: la Commissione Provinciale Erp ha portato a termine l’esame dei ricorsi dell’ultimo bando, il numero 7. Per la pubblicazione della graduatoria definitiva manca solo la determina dirigenziale di approvazione. Un lungo e complesso iter sta giungendo finalmente a conclusione e questo è uno step importante per la città capoluogo”.

Ad affermarlo Pasqualino Festa, Presidente Uniat-Foggia che prosegue: “Si tratta di una risposta importante alla tensione abitativa della città capoluogo che va nella direzione tracciata nel corso del recente confronto della Commissione provinciale Erp con la Sindaca, Maria Aida Episcopo, e la Giunta del Comune di Foggia”.

Per il Presidente di Uniat Foggia: “Questo segnale positivo e incoraggiante, questa volontà di cooperazione, a sostegno di percorsi di edilizia contrattata ed edilizia sociale vanno sicuramente apprezzati. A noi – aggiunge il presidente di Uniat Foggia - sembra giusto guardare anche all’edilizia privata e agli accordi di programma se, attraverso gli opportuni strumenti di intervento, in questo modo si trovano risposte alla fame abitativa del capoluogo. Rispetto al recente passato, questa nuova mentalità può rappresentare una marcia in più per tutti i processi di sviluppo del territorio. Sul tema specifico della tensione abitativa, poi, anche le linee programmatiche presentate dalla nuova amministrazione comunale, rappresentano un segnale importante che accogliamo con fiducia”.

Di qui una proposta operativa che Festa lancia a conclusione della sua riflessione: “Quello che stiamo implementando a Foggia è un percorso importante, una buona prassi che sarebbe importante cercare di applicare a tutto il territorio di Capitanata”.