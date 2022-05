Dalle infrastrutture alla Zes: a Manfredonia si parla di asset strategici per lo sviluppo della Puglia

“Infrastrutture, Logistica, Portualità, Zes: asset strategici per lo sviluppo” è il titolo del Convegno promosso ed organizzato da Impresa Puglia - associazione di imprese, enti e liberi professionisti per lo sviluppo del territorio regionale – con il patrocinio del Comune di Manfredonia. L’evento si terrà venerdì 20 maggio p.v., con inizio alle ore 16:30, nella Piazza d’Armi del Museo Archeologico Nazionale e Castello di Manfredonia (con ingresso da Piazzale Ferri, sul Lungomare, a partire dalle ore 16 per la registrazione dei partecipanti).

“Un momento di analisi e confronto su temi strategici e di grande attualità per la Capitanata – ha dichiarato il Presidente di Impresa Puglia, Michele D’Alba - e per il ruolo che la provincia di Foggia è chiamata a svolgere per lo sviluppo del sistema Puglia nel suo complesso, ovvero per la sua proiezione nel contesto economico e produttivo nazionale ed internazionale, anche alla luce dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, partendo da un territorio che sintetizza e declina su un’area più vasta tutti i diversi temi oggetto dell’incontro”.

"Occorre una visione strategica e coordinata per ridefinire in maniera precisa l'identità ed il futuro di questo territorio, in cui Manfredonia torna ad essere fulcro e snodo”, evidenzia il Sindaco Gianni Rotice; “una città che riparte dalla sua risorsa principale, il mare, a cui per troppo tempo ha voltato le spalle non traendo beneficio dalle sue molteplici opportunità. È ora di aprirsi al mare, iniziando dall'infrastrutturazione e dalla pianificazione strategica della connessione con le principali direttrici logistico-commerciali".

Il programma dei lavori prevede gli interventi di apertura di: Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia; Michele D’Alba, Presidente di Impresa Puglia; Nicola Gatta, Presidente della Provincia di Foggia; Raffaele Piemontese, Vice Presidente Regione Puglia. Dopo la relazione introduttiva di Federico Pirro, Docente di Storia dell’Industria dell’Università di Bari, il dibattito – moderato da Piero Paciello, Direttore de “l’Attacco” - prevede gli interventi di: Alessandro Muscio, Docente di Economia Applicata dell’Università di Foggia; Manlio Guadagnuolo, Commissario ZES Adriatica Interregionale Puglia-Molise; Agostino De Paolis, Presidente Consorzio ASI Foggia; Ugo Patroni Griffi, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Concluderà i lavori Giuseppe Catalano, Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Al convegno sono stati invitati rappresentanti istituzionali, dei Comuni e degli Enti locali, delle organizzazioni di categoria, degli ordini professionali, del mondo accademico e dell’impresa.