Concorsi al Comune di Foggia, commissari alla ricerca di tre dirigenti

Il Comune di Foggia ha indetto tre concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di altrettanti posti da dirigente. Si tratta dalle uniche procedure concorsuali bandite dall’ente nell’ambito del programma annuale delle assunzioni di personale. Si cercano rinforzi per la tecnostruttura, ridotta all’osso. Al loro arrivo a Palazzo di Città, i commissari hanno trovato solo 6 dirigenti, a fronte delle 14 figure previste in dotazione organica.

Ad oggi, i dirigenti sono Carlo Dicesare (Area Finanziaria e Fiscalità Locale), Francesco Paolo Affatato (Area Lavori Pubblici e Patrimonio), Concetta Zuccarino (Area Urbanistica e Sviluppo Economico), Romeo Delle Noci (Polizia Locale), Silvana Salvemini (Area Amministrativa), Maria Concetta Valentino (Area Affari Generali) e il segretario generale Maria Giuseppina D’Ambrosio (Area Servizi alla Persona). Due dirigenti, Silvana Salvemini e Maria Concetta Valentino, sono assunte a contratto ex art. 110 del Tuel.

Nel piano, erano previste due alternative per le nuove assunzioni: una nuova selezione o mobilità. Ai sensi della cosiddetta ‘Legge concretezza’ e successivo decreto Reclutamento convertito in legge, il previo esperimento della mobilità è facoltativo fino al 31 dicembre 2024 e l’amministrazione si è avvalsa nella facoltà di deroga.

A marzo, aveva espletato le procedure di comunicazione alla Sezione Politiche del Lavoro della Regione Puglia e al Dipartimento della Funzione Pubblica (che non ha risposto) per la verifica della presenza di personale nelle liste di disponibilità dei dipendenti pubblici. All’esito negativo della ricognizione a Bari e in assenza di assegnazioni, il Comune ha avviato il reclutamento per un dirigente avvocato da destinare al Servizio Avvocatura, un dirigente con profilo amministrativo da destinare ai Servizi Sociali, Educativi e Politiche giovanili e un dirigente con profilo tecnico da destinare al Servizio Ambiente, tutti a tempo pieno e indeterminato. I bandi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Comune di Foggia. Da oggi si possono presentare le candidature. La scadenza è fissata alle 23.59 dell’8 agosto.

Nel bando per la copertura di un posto da dirigente dei Servizi Sociali, tra i requisiti, è richiesta la laurea in Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Scienze dell’educazione e affini. A tal proposito, i sindacati dei dirigenti avevano espresso perplessità, perché si tratta pur sempre di un ruolo amministrativo e non si può escludere la rotazione degli incarichi. Peraltro, sono richiesti dai 2 ai 5 anni di esperienza nell’ambito dei Servizi Sociali. Sono previste due prove scritte (una di carattere teorico-pratico) e una orale, con successiva valutazione dei titoli. Nel caso in cui i candidati ammessi siano più di 50, si svolgerà una preselezione.Per il Servizio Ambiente sono richieste lauree in Ingegneria, Architettura, Urbanistica e Scienze Ambientali; in questo caso, però, non è necessaria la specifica esperienza accumulata in analogo settore.

La commissione straordinaria, per tutte le altre assunzioni, ha optato per l’utilizzo prioritario dello scorrimento delle graduatorie concorsuali. Ad aprile, il Comune di Foggia si è associato all’Asmel, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, e a maggio ha aderito all’Accordo per la gestione associata della formazione di elenchi di idonei per le assunzioni di personale. Gli enti locali che aderiscono agli accordi, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità, procedono alle assunzioni previo interpello tra i soggetti inseriti negli elenchi.