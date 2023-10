Fragassi punta sul 'Cippatino', costerà la metà del pellet: 15-20 assunzioni anche con il vivaio forestale

L'Ats Monte Maggiore di Ugo Fragassi, cooperativa forestale di Orsara di Puglia aderente a Legacoop Puglia, si è aggiudicato un finanziamento di 1,8 milioni di euro per due progetti. "Questo risultato è per noi motivo di orgoglio perché si tratta di una cooperazione che parte da una risorsa territoriale, fa innovazione e lavora su specificità che le sono riconosciute a livello nazionale. Una cooperazione che dimostra come con professionalità, innovazione e competenza si può stare nelle filiere in una dimensione nazionale” afferma Carmelo Rollo presidente di Legacoop Puglia.

I progetti rientrano nella graduatoria di ammissibilità per lo sviluppo dei 'Contratti di Filiera' nel settore forestale inseriti nel Piano Nazionale Complementare al Pnrr (Pnc) con il quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ha riservato 10 milioni di euro al settore forestale.

Il presidente della cooperativa Ugo Fragassi è entrato nel vivo dei progetti. “Prevediamo la produzione di cippatino per alimentare stufe, caldaie o camini (progetto finanziato con 884mila 950 euro a fronte di un investimento di 1,2mln) da proporre come alternativa al pellet con un risparmio economico di quasi il 50%. Si tratta di un prodotto a filiera corta, che non richiede macchinari particolari se non un vaglio per portarlo alle dimensioni ottimali. Un progetto per il quale è stata preziosa la collaborazione con Dream Italia, cooperativa di servizi tecnici specializzata nel settore forestale ed ambientale, che ringrazio sentitamente. Alla produzione del cippatino si aggiunge il progetto di realizzazione di un vivaio forestale che nascerà su una superficie di 4 ettari, per la produzione di piantine forestali ( finanziato con 897mila500 euro a fronte di un investimento di 1,2mln)".

L’obiettivo dei contratti di filiera nel settore forestale, spiega il Masaf, è favorire l’uso efficiente delle risorse forestali, potenziando l’aggregazione e l’associazionismo imprenditoriale per la creazione di progetti integrati orientati verso investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno, investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo e alla modernizzazione del settore forestale nonché per il trasferimento di conoscenze e per la ricerca. Si tratta di interventi strategici e coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, di conservazione della biodiversità anche attuati dalla Strategia Forestale Nazionale.

Due progetti, dunque, a carattere interregionale come previsto dal bando, appulo-campano il primo e appulo-calabro il secondo con l'Ats Monte Maggiore, capofila di entrambi. La produzione di cippatino e la realizzazione del vivaio forestale avranno una ricaduta occupazionale sin da subito di 15-20 unità lavorative tra tecnici specializzati ed operai che potranno aumentare in corso d’opera, in linea con le politiche di contrasto allo spopolamento delle aree interne.

I progetti partiranno tra qualche mese, non appena tutto l’iter burocratico sarà concluso. Entro 60 giorni la cooperativa di Fragassi dovrà fornire al Ministero i progetti esecutivi e i titoli abilitativi, subito dopo partirà la cantierizzazione.