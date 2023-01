L’ex Tozzi di Foggia chiude: a casa 114 dipendenti. Gli americani: "Inevitabile, perdite ingentissime"

È destinata alla chiusura l’ex Tozzi Sud di Foggia, rilevata nel 2019 dalla società americana G&W Electric. Doccia fredda oggi per 114 dipendenti, rimasti fuori ai cancelli dello stabilimento in zona Asi. Il 17 gennaio, l’assemblea dei soci della G&W ha deliberato di attivare la procedura di liquidazione e dismettere le Unità Locali di Foggia e di Peschiera Borromeo.

La società ha comunicato ieri l’apertura della procedura di licenziamento collettivo. “Nonostante notevoli sforzi da parte del socio unico, nel triennio 2019-2021 sono state registrate perdite ingentissime e la previsione è del tutto analoga per l’esercizio 2022”. La pandemia ha contribuito a inasprire la situazione della società, “con un impatto imprevedibile e negativo sulla produzione e sull’andamento economico e finanziario”. A compromettere ulteriormente il quadro, la crisi energetica e la scarsità di materie prime che si è tradotta in un forte rialzo dei prezzi, non solo del petrolio.

L’azienda si occupa di progettazione, produzione e commercializzazione di quadri elettrici e apparecchiature elettriche in genere. Conta 114 addetti nella fabbrica di Foggia, dei quali 101, soprattutto operai, assunti a tempo indeterminato, e 7 addetti all’unità di Peschiera Borromeo, dedicata alle attività di ricerca e sviluppo e di vendita (in due hanno rassegnato le dimissioni e il rapporto di lavoro si concluderà il 31 gennaio).

Quando G&W ha acquisito l’azienda della società Tozzi Electrical Equipment, “consapevole delle sfide da affrontare per risollevare l’azienda e per renderla redditizia”, confidava che le operazioni delle Unità Locali “potessero essere ampliate e potenziate”. All’epoca, erano operative sedi a Piacenza per le attività di ricerca e sviluppo e a Milano San Donato per le attività di vendita, poi sostituite dall’Unità di Peschiera Borromeo. Ma sin dai primi mesi di attività, evidenzia oggi il presidente del Consiglio di Amministrazione David Allen Gizewicz, “i pur numerosi prodotti dell'azienda acquisita richiedevano inaspettatamente una notevole rielaborazione e numerose verifiche prima di poter essere immessi sul mercato, la qual cosa comportava un ingente dispendio di risorse finanziarie e non. Ciò è perdurato negli anni sino alla decisione di porre la società in liquidazione”.

I costi della produzione, nel triennio 2019-2021, “sono sempre stati enormemente superiori al valore della produzione; l’inesistente marginalità – scrive David Allen Gizewicz – non lascia prospettive di inversione della tendenza”. Poi si è materializzata la recessione causata dalla fase più acuta della pandemia. Come se non bastasse, la crisi aperta dalla guerra in Ucraina ha generato difficoltà e ritardi negli approvvigionamenti ed un ulteriore aumento dei costi di produzione.

Il socio unico non è intenzionato ad accollarsi ulteriori perdite, “in assenza di reali vantaggi competitivi per la società” e in mancanza di prospettive di ritorni economici degli investimenti. “Sono state fattivamente esplorate svariate soluzioni che consentissero la continuazione delle attività produttive senza ricadute sui livelli occupazionali, con esiti negativi”, fanno sapere dalla G&W Electric. La decisione di mettere la società in liquidazione “è stata inevitabile”.

I licenziamenti saranno operati secondo il criterio tecnico organizzativo correlato alla cessazione delle attività, dunque a seconda degli ordini già accettati da evadere. “Non vi è la possibilità di ricorrere utilmente all’impiego di strumenti alternativi ai licenziamenti, sia sotto il profilo tecnico-organizzativo che sotto quello produttivo”, chiarisce il presidente. “L’azienda – si legge nella comunicazione - ribadisce la propria disponibilità ad avviare una discussione in merito alla procedura attivata al fine di addivenire ad una soluzione finale condivisa”.

La gloriosa storia dell’ex Tozzi, lunga oltre 50 anni, sembra ormai al capolinea.