Luce e Franco dicono basta dopo 14 anni, chiude il Jonathan's pub di Mattinata: "Ora dormiremo di più"

Dopo 14 anni il Jonathan's Pub di Mattinata, punto di riferimento di tanti mattinatesi e soprattutto dei turisti che in estate affollano la città bianca, chiude i battenti. A comunicarlo sono i titolari Luce e Franco sulla loro pagina Facebook:

"Cari amici e clienti, con tanta emozione vi comunichiamo ufficialmente che domenica 3 marzo sarà il nostro ultimo giorno al Jonathan's Pub. Anche se ci sentiamo ancora due giovanotti, abbiamo qualche energia in meno rispetto a quando abbiamo iniziato, ben 14 anni fa. Voi e il Jonathan's ci mancherete tantissimo, ma per la nostra famiglia è tempo di cominciare una nuova avventura e di dormire di più. Siamo orgogliosi di poter dire che questi 14 anni insieme sono stati più belli e intensi di quanto avremmo mai potuto immaginare. Il merito è tutto vostro e dobbiamo ringraziarvi: è stato un immenso piacere lavorare con voi e per voi. Fino a domenica, vi aspettiamo tutti per concludere alla grande questo percorso. Cosa volete assolutamente ordinare prima della chiusura? Io vi consiglio tutto per evitare rimpianti"