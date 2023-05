Corsa contro il tempo dei comuni per scongiurare la chiusura dei centri per l'impiego

E' in programma nella giornata di domani, venerdì 18 maggio, il tavolo tecnico sui centri dell'impiego in provincia di Foggia, per trovare una soluzione definitiva. Ieri, ha fatto sapere il sindaco di Ischitella, presso Palazzo Dogana, c'è stato l'incontro con l'assessore regionale al Lavoro, Sebastiano Leo, i dirigenti della Regione Puglia e di Arpal, per discutere sulla riorganizzazione, che prevede, appunto, la chiusura degli sportelli. "Abbiamo rivendicato più volte l'utilità di questi servizi per i piccoli paesi come il nostro e saremo compatti, insieme ad altri comuni, a chiedere con forza la loro prosecuzione evitando chiusure di qualsiasi sorta" tuona il sindaco Alessandro Nobiletti

Dal 15 maggio, inoltre, sei dipendenti di Accadia, Carpino, Ischitella, Lesina, Stornara, Stornarella sono stati trasferiti in altre sedi. Un provvedimento che in taluni casi stride con gli interventi eseguiti presso alcuni uffici, propedeutici a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, che invece, ha evidenziato nei giorni scorsi il consigliere Giannicola De Leonardis, "vengono depotenziati, a ulteriore dimostrazione dell’ennesimo tentativo di desertificazione del territorio da parte Emiliano".