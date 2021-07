Parte il servizio della sosta a pagamento a Cerignola: 80 centesimi per un'ora, 3,50 euro per l'intera giornata

Il 12 luglio avrà inizio il servizio della sosta a pagamento presso il Comune di Cerignola, le vie interessate dagli stalli blu sono: Viale Giuseppe di Vittorio, Viale Giuseppe di Vittorio, Viale Giuseppe di Vittorio, Via Rosselli lato sx, Piazza Libertà, Via Bologna, Via Roosevlet, Via Puglie, Via XX Settembre, Corso Garibaldi, Piazzetta lato Duomo, Corso Roma (intorno a 1° Maggio), Via Quintino Sella, Via Aldo Moro 1° Tratto , Via Aldo Moro 2° Tratto, Via Aldo Moro 3° Tratto, Via Falcone, Via Borsellino, Via Venezia, Via Plebiscito, Via Marsala, Via dei Mille, Via dei Mille 2° tratto, Via Luogosanto, Via di Levante, Corso Gramisci, Via Cairoli, Via Saffi, Via Fanfulla da Lodi, Via Dante Alighieri, Via Bari, Via Mameli, Via S. Giovanni Bosco, Via Enna, Via Trinitapoli. Sarà inoltre possibile usufruire di due parcheggi patrimoniali: Parcheggio Sottopasso Ferrovia e Parcheggio 1°Maggio.

Il servizio della sosta a pagamento su strada sarà attivo dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 08:30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 20:30, per gli stalli blu, mentre i parcheggi patrimoniali saranno aperti agli utenti occasionali dalle ore 06:00 alle ore 01:00, tutti i giorni 24h.

Tariffe

Per i parcheggi coperti, le tariffe sono di 1,60 euro per un'ora, 8 euro per il giorno, 10 euro per la notte.

Per i parcheggi su strada, un'ora di sosta costa 0,80 euro, mezz'ora di sosta 0,50, 4 ore di sosta 2,50 euro. Infine, l'intera giornata costa 3,50 euro.

La sosta si potrà pagare con denaro contante presso i parcometri oppure presso le casse automatiche, con carte di credito/debito contactless, oppure scaricando la nostra App.

Sono disponibili differenti formule abbonamenti per chi usufruisce degli stalli blu o dei parcheggi interrati, per avere informazioni utili possibile rivolgersi alla Sportello Aperto al Pubblico in Piazza 1° Maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, oppure inviare una richiesta via email al seguente indirizzo cerignola.parcheggi@parkit.it.