'C'è lavoro per te', i servizi del Cpi di Lucera per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro sul territorio

Il Centro per l'impiego (Cpi) di Lucera, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale dell'Ambito Territoriale di Foggia, con Anpal Servizi e con l'Associazione Mondo Nuovo di Lucera organizza e promuove un evento per presentare i servizi del Centro per L'impiego finalizzati a favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro sul territorio.

L'evento si terrà giovedì 16 giugno 2022 con inizio alle ore 10.30 presso la sede del Centro per l'impiego di Lucera, in piazza San Leonardo Murialdo n. 2. Durante l'evento saranno presentati i servizi attivi di orientamento al lavoro, il portale/app 'LavoroxTe', gestito e promosso dalla Regione Puglia e le opportunità di lavoro presenti sull'intero territorio provinciale.

All'incontro parteciperanno:

Presentazione evento e apertura dei lavori

Antonella Caggese, istruttore del mercato del lavoro – addetta comunicazione Cpi Lucera;

Presentazione servizi del Centro per l'Impiego

Anna Maria Schiavone, referente CPI Lucera

LavoroxTe, il portale/app dell'incontro domanda e offerta: guida all'uso

Ciro Zizzo, istruttore del mercato del lavoro CPI Lucera

Analisi del territorio: bisogni ed opportunità

Francesco Limosani, referente ANPAL Servizi

Presentazione progetto 'Il giorno dopo' (Erasmus Plus)

Francesco Roscia, Associazione Mondo Nuovo

Vacancy terzo settore

Carlo Rubino, consorzio OPUS

Saluti e Conclusioni

dott.ssa Giulia Marzullo; dott. Giuseppe Ferrarelli

Coordinamento dell'Ambito Territoriale di Foggia

Inoltre, saranno diffusi i risultati del progetto 'Il giorno dopo' (Erasmus Plus) finalizzato all'inserimento lavorativo dei giovani in uscita dagli Istituti residenziali e realizzato dall'Associazione Mondo Nuovo con il supporto del Cpi di Lucera.

L'incontro è rivolto ai soggetti in cerca di occupazione, e tra questi i percettori di benefici a sostegno del reddito (Naspi, Reddito di Cittadinanza) e, allo stesso tempo, agli stakeholders dell'area: aziende, in particolare dei settori servizi, turismo, terzo settore, agricoltura, consulenti del lavoro, Ordini professionali di riferimento, Enti di formazione, Associazioni di promozione sociale, classi quinte delle Scuole Superiori, 19 Comuni dell'area con assessorati di riferimento in particolare politiche sociali, attività produttive, Media locali.