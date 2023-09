Rispunta il nome di Raphael Rossi per i rifiuti a Foggia: i commissari lo scelgono per il Cda di Amiu

Nel 2012 era stato manager per l'emergenza rifiuti, su incarico dell’allora sindaco Gianni Mongelli, con la benedizione del presidente della Regione Puglia dell’epoca, Nichi Vendola. E dopo 11 anni, per il Consiglio di amministrazione di Amiu, rispunta proprio il nome di Raphael Rossi, passato recentemente anche per l’Ase, società dell'igiene urbana di proprietà dei Comuni di Manfredonia e Vieste.

La commissione straordinaria ha scelto lui e Adelina di Pietro per il Consiglio di amministrazione di Amiu.

A giugno, il Comune di Foggia aveva pubblicato l’avviso pubblico per le proposte di candidatura per la nomina a presidente o componente del Cda e del Collegio sindacale delle società partecipate Ataf, Amgas, A.M. Service, Amiu Puglia, e per la nomina a componente del Consiglio di amministrazione/Collegio sindacale degli enti vigilati e controllati.

L’avviso pubblico scaturiva dall’approvazione di un apposito regolamento per provvedere alla creazione di un elenco da cui attingere professionisti per incarichi di rappresentanza del Comune, anche alla luce dell’attuale Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Gli eventuali incarichi, così come dispone la normativa, hanno carattere fiduciario, intuitu personae.

Alta formazione, comprovata competenza, esperienze professionali specifiche e disponibilità assoluta sono i criteri che hanno guidato i commissari nella scelta dei nuovi componenti del Cda di Amiu, fanno sapere da Palazzo di Città. Nel corso dei primi contatti, il commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio ha conferito un preciso mandato: “Tutelare gli interessi della città e dei cittadini di Foggia con disponibilità assoluta, fermo rigore, capacità e sensibilità amministrativa”.

Adelina Di Pietro, fino a maggio scorso, è stata componente e vice presidente del Consiglio di amministrazione di Acea Ato2 Spa del Gruppo Acea di Roma. Rossi ha recentemente concluso il mandato come amministratore unico di Ase S.pA.

Da corso Garibaldi parlando di “una scelta assunta per dare urgente e piena cura alla città di Foggia nell’ambito della compartecipata con la città di Bari che ha già rinnovato i propri rappresentanti”.

Entrambi i candidati, attesa la straordinarietà della gestione commissariale in corso e in spirito di leale professionalità, hanno assicurato la propria assoluta disponibilità, su espressa richiesta del commissario Cardellicchio, a restituire l’incarico laddove l’amministrazione eletta ritenesse di dover formulare diverse scelte rappresentative.