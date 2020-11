Esulta la Giunta di Castelluccio dei Sauri: la filiale della Banca Popolare di Bari resterà aperta

La filiale della Banca Popolare di Bari di Castelluccio dei Sauri non chiuderà. Lo annuncia lo stesso comune dei Monti Dauni, che nei giorni scorsi ha ricevuto la comunicazione da parte del nuovo Cda della banca.

La filiale di Castelluccio era stata inizialmente inserita nel piano di chiusura di ben 91 filiali. Piano contro il quale si era opposto il sindaco Del Priore attraverso una missiva inviata dieci giorni fa, nella quale si chiedeva al cda di rivedere la decisione. Richiesta che è stata accolta positivamente. "Con grande soddisfazione esultiamo per un risultato che ci consente di mantenere in loco un importante servizio pubblico, a riprova del quotidiano impegno con cui quest'Amministrazione si adopera a tutela degli interessi della cittadinanza. Ringraziamo i vertici societari e in particolare la Dr.ssa Procacci, Capo Area della Puglia, per l'interessamento", ha commentato il primo cittadino.