La stilista garganica Luciani scelta da 'Fly Free Airways': le nuove divise del personale di bordo portano la sua firma

Fly Free Airways, una delle principali compagnie aeree private del settore Luxury, annuncia una partnership innovativa con la giovane stilista emergente Carmela Luciani per la progettazione delle nuove divise del personale di bordo. Questa collaborazione segna un momento significativo per entrambe le parti coinvolte, unendo l'eccellenza nel settore della moda Luxury con l'industria dell'aviazione.

Luciani, conosciuta per il suo stile sofisticato e raffinato, già designer degli abiti per l’attore Massimiliano Morra al Festival del Cinema di Venezia e al Salotto delle Celebrità del Festival di Sanremo porterà il suo estro creativo nel design di uniformi fashion che rifletteranno l'immagine di Fly Free Airways.

Il Ceo di Fly Free Airways, il dott. Francesco d’Alessandro, ha espresso entusiasmo per questa partnership, sottolineando l'importanza di offrire un'esperienza di viaggio eccezionale a tutti i passeggeri trasmettendo entusiasmo per collaborare con Carmela Luciani allo sviluppo di divise che non solo incarnino l'eleganza e lo stile, ma che siano anche funzionali e confortevoli per il personale di bordo.

"Vogliamo che i nostri dipendenti si sentano orgogliosi di indossare le uniformi di Fly Free Airways e che i nostri passeggeri le identifichino come un simbolo di qualità. La designer Carmela Luciani ha descritto la sua visione per questo progetto, sottolineando l'importanza di creare divise che siano contemporanee e allo stesso tempo rispettino le tradizioni dell'industria aeronautica per collaborare con Fly Free Airways e cercare uno stile che incarni l'eleganza e la funzionalità con un design che riflette l'immagine di una compagnia aerea moderna e all'avanguardia con un tocco di classe e raffinatezza".

Le nuove divise, progettate da Carmela Luciani in stretta collaborazione con il team di Fly Free Airways, saranno lanciate a giugno in una location unica nel corso di un evento mondiale esclusivo che segnerà un nuovo capitolo della compagnia aerea per i propri clienti, si legge in una nota stampa.

"Sono onorata di essere stata scelta. Sono divise esclusive che puntano a valorizzare il brand, ma anche il target e la visione del bello. Trasmettere esclusività genera attrazione nel pubblico" il commento della talentuosa stilista di San Marco in Lamis.