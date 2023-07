A Carlantino 258mila euro per ristrutturare la mensa scolastica

Ora è ufficiale. Il Comune di Carlantino ha ottenuto un finanziamento pari a 258mila euro per la ristrutturazione e riorganizzazione della mensa scolastica ad uso della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Il progetto di potenziamento della mensa scolastica è stato presentato all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) nella sezione dedicata all’istruzione e alla ricerca e denominato “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, che prevede il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione che vanno dagli asili nido fino alle università.

“Siamo soddisfatti di aver ottenuto questo importante finanziamento che prevede l’adeguamento del locale cucina a servizio della mensa – ha dichiarato il sindaco di Carlantino, Graziano Coscia – Continuiamo senza sosta la nostra opera di ricostruzione, con il primario obiettivo di un futuro migliore mettendo un freno al dilagante spopolamento”.

Il primo cittadino sottolinea che la novità più importante è la creazione di un locale cucina separato dedicato ai celiaci, spazio indispensabile per garantire la corretta preparazione dei pasti. Il progetto, inoltre, porterà alla creazione di una dispensa che permetterà un aumento della funzionalità della cucina e l’ampliamento dello spazio da dedicare allo stoccaggio dei cibi, verdure e derrate alimentari che possono resistere a temperatura ambiente. Non meno importante, la creazione di una cella frigorifera di nuovo impianto per poter dare maggiori potenzialità al servizio mensa.

Un nuovo impianto è anche previsto per la ventilazione meccanica controllata che permetterà l’aspirazione dell’aria esausta negli ambienti, per convogliarla in uno scambiatore che la sostituirà con l’aria proveniente dall’ambiente esterno. Non mancano nel progetto importanti interventi di messa in sicurezza della struttura sia per quando riguarda la creazione di un nuovo impianto di rilevazione incendi sia per quanto concerne il collaudo e la messa a norma dell’impianto elettrico. Infatti, l’impianto di rilevazione automatica degli incendi è fondamentale nelle scuole, in quanto favorisce una tempestiva evacuazione attivando sistemi automatici di spegnimento delle fiamme. Infine, il progetto prevede la fornitura e l’installazione di attrezzature per l’aumento della funzionalità dei servizi igienici con l’utilizzo di dispenser e dosatori automatici a sensore (in ossequio alle recenti normative).