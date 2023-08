Prosegue il sostegno alle imprese femminili: aumentata al 20% premialità sui contributi

Continua l’impegno della Camera di Commercio di Foggia per il sostegno alle imprese femminili. Per il 2023, l’Ente camerale ha stabilito di aumentare la premialità, dal 15 al 20 percento sui contributi concessi alle imprese femminili che parteciperanno ai quattro bandi di prossima pubblicazione. Oltre un milione e 300mila euro a favore delle piccole e medie imprese di Capitanata deliberati dalla Giunta camerale presieduta da Damiano Gelsomino. Infatti la Camera di Commercio, grazie alla disponibilità di risorse proprie, ha incrementato la dotazione iniziale derivante dall’incremento del 20 percento del diritto annuale con ulteriori 800.000 euro portando le risorse complessivamente disponibili ad euro 1.356.000. Quattro sono le misure previste, sulla base delle proposte elaborate da Unioncamere nazionale : “Turismo”, “Internazionalizzazione”, “Formazione lavoro” e “Doppia transizione, digitale ed ecologica”.

“Abbiamo ampliato le linee di intervento rispetto agli anni passati - ha evidenziato Gelsomino - puntando sulla doppia transizione; non solo transizione digitale, su cui la Camera investe da anni , ma anche la transizione ecologica, un tema su cui dobbiamo affiancare le imprese per raggiungere l’obiettivo della salvaguardia dell’ambiente; la premialità per le imprese femminili potrà dare un sostegno importante ad una categoria che ha risentito molto delle crisi che si sono succedute in questi ultimi anni”.

Per la Presidente del Comitato per l’imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Foggia, Daniela Eronia, “la CCIAA di Foggia continua ad ascoltare la nostra voce. Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile ha suggerito di proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi anni e la Giunta camerale non ha disatteso le nostre aspettative. Una premialità del 20 percento alle imprese femminili rappresenta uno sprone in più per le donne che vogliono mettersi in gioco e fare impresa”.