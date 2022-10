Borse di studio Adisu in Puglia: c'è la copertura totale, ripristinato il secondo pasto per i fuori sede

Nella giornata di ieri è stato reso noto che anche per l’anno accademico corrente sarà assicurata la copertura totale delle borse di studio Adisu e sarà ripristinato il secondo pasto per i fuori sede. I sindacati universitari Link Bari, Foggia e Lecce esprimono la propria soddisfazione. “La copertura totale delle borse di studio è un’ottima notizia: abbiamo a lungo insistito affinché si facesse di tutto per confermarla anche quest’anno, anche in ragione dei forti rincari che stanno colpendo studenti e famiglie a causa della difficile situazione economica. Il diritto allo studio deve essere garantito a tutti i livelli e pienamente, per tutti gli idonei" dichiara Gennaro Cifinelli, coordinatore di Link Bari e consigliere di amministrazione Adisu.

“Non possiamo nascondere che la notizia della copertura totale sia un sollievo, a fronte delle recenti incertezze emerse durante i tavoli di confronto con l’assessorato regionale. C’è da sottolineare, però, che era un dovere politico prioritario per l’amministrazione regionale quello di fornire questa garanzia: non si può lasciare sola la componente studentesca in questo momento, e la copertura è il minimo sindacale.” dichiara Francesca Stella, coordinatrice di Link Foggia.

“Ci auguriamo che le future programmazioni siano idonee ad assicurare la certezza della copertura ben in anticipo, per non ricadere nuovamente in situazioni di cortocircuito come quella che si è generata attorno alla doppia trattenuta mensa: lì, a causa delle pesanti incertezze attorno alla dotazione finanziaria, si è rischiato di cadere nell’ossimoro di azzerare gli aumenti previsti dal governo sulle borse di studio dei fuori sede. Gli studenti e le studentesse devono necessariamente essere tutelati, il diritto allo studio deve restare una priorità assoluta del governo di questa Regione" dichiara Margherita Coccioli, cda Adisu entrante per la sede di Lecce.

"Il contributo degli studenti e delle studentesse alla definizione di politiche sempre più espansive in tema di diritto allo studio paga: la lotta come la proposta seria e fondata sul confronto diretto con la componente studentesca è la base fondamentale di ogni avanzamento su questo tema. Il contributo del sindacato universitario pugliese non mancherà nei prossimi mesi ed anni nella definizione di misure sempre nuove e nella costruzione di una riflessione completa attorno al diritto allo studio, al welfare studentesco e universitario e alla condizione delle studentesse e degli studenti." dichiarano i rappresentanti di Link Bari, Link Foggia e Link Lecce.