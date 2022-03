Largo ai giovani nelle campagne del Foggiano: da oggi all’asta 477 ettari con le agevolazioni Ismea

Sono 29 i terreni in vendita in provincia di Foggia, pari a 477,45 ettari, per un valore complessivo a base d?asta di 11.220.639 euro, nella mappa della Banca nazionale delle Terre Agricole, gestita da Ismea. Si apre oggi la quinta edizione e c?è tempo fino al 5 giugno 2022 per presentare le manifestazioni di interesse per l?acquisto di uno o più terreni.

Le superfici adibite per lo più a pascoli, seminativi, vigneti e uliveti si trovano in agro di Apricena, Cerignola, Foggia, Lesina, Manfredonia, Orta Nova, San Marco in Lamis, Stornara e Stornarella. Due appezzamenti sono al quarto tentativo di vendita e al quarto incanto sono ammesse offerte libere sia in rialzo che in ribasso (il valore minimo, al di sotto del quale la vendita non può aver luogo, è fissato nella misura del 35% del valore a base d'asta).

Cerignola annovera il numero più alto di terreni all?asta: sono 13 in tutto, per complessivi 138,7257 ettari. Il fondo più grande è localizzato a Stornarella (45,2030 ha), valore a base d?asta di 1.399.855 euro. In Puglia sono 84 i terreni in vendita, la maggior parte in provincia di Foggia, ma la superficie maggiore nel Tarantino.

Tutti possono accedere gratuitamente alla Banca, è sufficiente registrarsi al sito istituzionale dell?Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. Sono previste agevolazioni per i giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 41 anni, che potranno pagare ratealmente con mutuo ipotecario.

Sul sito https://www.ismea.it/banca-delle-terre è possibile consultare le modalità di partecipazione, le caratteristiche dei terreni e inviare le manifestazioni di interesse.