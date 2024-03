Dal caro energia ai danni da peronospora, ristori e risarcimenti per commercianti e agricoltori

L'annuncio dell'assessore alle Attività Produttive al comune di Cerignola Cialdella: "Il ministero dell’Agricoltura ha posto le basi per gli aiuti di Stato a causa della peronospora, mentre continua l’impegno degli uffici dell’assessorato per la liquidazione dei bonus per il caro energia"