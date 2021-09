2,2 milioni di euro alla Universo Salute, Asl Foggia precisa: "Nessun rimborso o ristoro. Acconto erogato si riferisce alla prestazioni"

Incontro questa mattina tra il consigliere regionale Zullo e la Direzione strategica della Asl, che precisa come al Gruppo sia stato erogato un acconto a distanza di oltre 9 mesi dalla avvenuta prestazione: "Non si tratta di ristori, ma di "corrispettivi" a fronte di prestazioni, documentate ed erogate, in regime di ricovero per pazienti Covid"