Uomo nudo ripreso con un telefonino finisce in rete: foggiani indignati

Evidentemente la sofferenza di Marco Ferrazzano - il ragazzo bullizzato sui social e morto suicida - non ha sviluppato un’adeguata sensibilità rispetto a un fenomeno grave, da sempre dibattuto, purtroppo frequente e dagli effetti devastanti.

Da ieri circola un video in cui si vede una persona togliersi gli indumenti e camminare scalzo e nudo sulla pavimentazione bagnata di un marciapiede di Foggia. Le immagini hanno fatto il giro delle chat e della rete.

La persona ripresa con il telefonino ha semplicemente bisogno di aiuto. Tant'è che sarebbe già stata oggetto di scherno, in altri luoghi e circostanze.

Nell’indignazione della stragrande maggioranza dei foggiani, manifestata in queste ore, la speranza che l’episodio di ieri non si ripeta mai più; eche non sia dimenticato il sacrificio di Marco Ferrazzano.