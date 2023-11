Vento forte su Foggia, cadono alberi e tabelloni pubblicitari: chiuse villa comunale e cimitero

Ancora disagi legati al vento, a Foggia. Poco fa, in via Celestino Galiani è caduto un palo della pubblicazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, con polizia locale e tecnici Enel e solo per un caso fortuito non si registrano danni a cose o persone.

Poco prima, in via Isonzo, un grosso ramo è caduto sull'asfalto, mentre un tabellone pubblicitario è crollato su un'auto in sosta in via Pellico. Alberi crollati anche in via San Francesco Antonio Fasani, in via Ammiraglio Alberto Da Zara (nella foto in basso) e in un giardino in zona Epitaffio.

Le condizioni meteo - con raffiche di vento con punte fino a 80 km/h, riassunte in una allerta meteo 'gialla' - hanno portato l'amministrazione comunale all'emissione di una ordinanza di chiusura, per tutta la giornata di oggi, 5 novembre 2023, del cimitero e della villa comunale, con divieto di accesso a tutti i parchi cittadini non recintati. Si tratta della prima ordinanza firmata dalla sindaca Maria Aida Episcopo.