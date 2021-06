Tragedia sfiorata sulla A14, si ferma per un mangiare un panino ma richia di morire soffocato: salvato in extremis da due poliziotti

Tragedia sfiorata in un'area di parcheggio in agro di Canosa di Puglia. Due poliziotti della sottosezione stradale della Polfer di Trani hanno salvato un uomo di 68 anni che si era fermato per mangiare un panino sulla strada del ritorno per Frosinone