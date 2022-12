Tragedia sul Gargano: 40enne cade da una scala durante dei lavori e muore

Tragedia a Carpino, dove un uomo di circa 40 anni è morto mentre stava eseguendo dei lavori nelle vicinanze di un palo della pubblica illuminazione. Il fatto è successo poco fa, in via Pozzo, in pieno centro storico.

La vittima, sposato e con due figli - sarebbe deceduto per le ferite riportate a seguito della caduta, ma solo gli accertamenti di medicina legale potranno chiarire le effettive cause della morte. Sul posto, è intervenuta una ambulanza del 118, ma gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ai carabinieri il compito di chiarire la dinamica l'accaduto e verificare la natura dell'intervento che era in atto.