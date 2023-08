Niente libri in vetrina da Ubik: "Ci sentiamo svuotati"

Per un attimo si resta disorientati. La vetrina della libreria Ubik oggi è vuota, spoglia. Non ci sono libri sugli scaffali che danno su piazza Umberto Giordano, né luci. Solo un fiocco nero in segno di lutto. Le mensole sono vuote come gli animi ormai svuotati dei Foggiani. Perché non c’è più Franca, la tabaccaia accoltellata a morte ieri. Lo spiegano i giovani proprietari sulla pagina facebook della libreria.

“Oggi la nostra vetrina è vuota. E non può che essere così dopo quello che è successo ieri, in una zona centrale della città, in pieno giorno. Al posto della signora Franca Marasco poteva esserci chiunque e una tabaccheria non è un luogo diverso rispetto a una libreria, o a una qualunque altra attività commerciale. Ci sentiamo svuotati. Colpiti e svuotati. Alla famiglia della vittima va tutta la nostra solidarietà: ci stringiamo attorno al loro dolore”.