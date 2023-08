Tabaccaia uccisa durante una rapina: le immagini sul luogo dell'omicidio che ha sconvolto Foggia

L'attività aveva riaperto dopo il periodo di ferie. Alle 12,30 circa, per un tentativo di rapina, la proprietaria è stata ferita a morte

La memoria riporta immediatamente alla rapina alla caffetteria Gocce di caffè nel settembre del 2020, quando Francesco Traiano venne ucciso in modo brutale, sempre per un tentativo di rapina.

Questa mattina, intorno alle 12,30, è stata presa di mira la tabaccheria in via Marchese de Rosa. La proprietaria, Francesca Marasco di 72 anni, era sola nella rivendita quando una o più persone sono entrate per rapinarla.

Per motivi ancora da verificare, la donna è stata colpita più volte con un coltello, poi rinvenuto in strada davanti alla tabaccheria. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non ha potuto fare altro che accertarne il decesso. Spetta ai militari dell'arma dei Carabinieri ricostruire l'accaduto.