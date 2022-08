Temporale nel Foggiano: attimi di paura a San Menaio, allagamenti e disagi in città

Attimi di paura ieri sera a San Menaio, località turistica del Comune di Vico del Gargano dove durante un violento temporale, si è verificata una breve e piccola tromba d'aria accompagnata da fulmini e tuoni. Per fortuna il vortice non ha provocato danni a persone o cose. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno tagliato e rimosso alcuni tronchi e rami di alberi pericolanti, uno a ridosso di un'abitazione.

Il maltempo, segnalato dal bollettino di allerta gialla con rischio atteso 'idrogeologico per temporali' diramato dal centro funzionale decentrato della Regione Puglia, per sei ore dalle 14 alle 20 di ieri 27 agosto, ha provocato disagi soprattutto nella città di Foggia, con allagamenti e interruzione dell'energia elettrica. Gli uomini del 115 sono intervenuti al civico 102 di via Lucera. Numerosi i lampi che hanno tagliato i cieli della Capitanata. Tuttavia non risultano incidenti gravi.

Ieri pomeriggio la pioggia battente ha fermato l'allenamento congiunto, solo pochi minuti di gioco, tra il Reali Siti e il Calcio Foggia 1920.