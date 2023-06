Fermi in aperta campagna sul Frecciargento per Foggia: "Siamo arrivati con 5 ore e mezza di ritardo"

Per i passeggeri diretti in Puglia in treno, quella di ieri 27 giugno, non è stata una giornata semplice. E non solo per una settantina di foggiani a bordo dell'Italo 9939.

All'indomani dei disagi provocati da un problema nei pressi della stazione romana di Salone, uno dei viaggiatori del treno in partenza da Roma Termini direzione Lecce, il Frecciargento 8315 delle 15.05 con arrivo previsto alla stazione di Foggia alle 17.55, ha ripercorso il viaggio della durata prevista di 2 ore e 50, terminato però alle 23.30, con oltre cinque ore e mezza di ritardo.

Il primo inconveniente alla partenza, quando a causa del malfunzionamento di un pantografo, ha subito un ritardo di venti minuti.

La mancanza di elettricità per circa una trentina di minuti, ha provocato l'interruzione del funzionamento dell'aria condizionata. "Il tempo passava ma i gradi aumentavano e l'ossigeno veniva a mancare" ci spiega l'utente: "Dopo circa un'ora e mezza hanno aperto le porte sul lato opposto al binario adiacente e siamo scesi per prendere una boccata d'aria".

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile per rifocillare i passeggeri con delle bottigliette d'acqua e i manutentori di Rfi: "Alle 18 circa siamo ripartiti, ci siamo fermati tante altre volte, anche un'ora all'interno di una galleria".

Durante il viaggio c'è chi si è sentito male.