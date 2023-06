Il viaggio della speranza, l'arrivo a Foggia con tre ore e mezza di ritardo: "E' stata un'odissea"

Nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 giugno, una settantina di passeggeri di Foggia e provincia a bordo del treno Italo 9939 partito da Torino Porta Nuova alle 12.20 e diretto a Bari Centrale alle 22.07 (con fermate anche a Milano, Bologna e Roma), sono arrivati in Stazione, nel capoluogo dauno, con 215 minuti di ritardo, precisamente alle 00.20. Altro che ‘In Orario’, come invece per l’intero viaggio ha riportato il sito della compagnia di trasporto viaggiatori che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità.

Per via di un “inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Salone” (stazione ferroviaria vicino Roma), dopo le 17.00 del 27 giugno, il 9930 di Italo era stato instradato lungo il percorso alternativo via Cassino insieme ad altri convogli ad Alta Velocità di Trenitalia, i Frecciarossa 9627, 9631 e 9637 Milano Centrale-Napoli Centrale, i Frecciarossa 9430 Napoli Centrale-Udine, 9432 Napoli Centrale-Venezia Santa Lucia e il 9662 Napoli Centrale-Torino Porta Nuova.

Al danno si aggiungerà anche la beffa, seppur momentanea, del guasto elettrico tra le stazioni di Termini e Tiburtina.

Da quel momento in poi, per via di una serie di rallentamenti dovuti al traffico ferroviario, raggiungere Caserta è stata una odissea. Tant’è che all’annuncio dell’arrivo in stazione, dalla carrozza 6, quella peraltro senza aria condizionata, è partito un ironico applauso. Viaggiatori insoddisfatti del servizio offerto a bordo nonostante l'emergenza: "Sono passati una sola volta per offrirci un bicchiere d'acqua e, se però lo richiedevi, uno snack".

Qualche ora prima, nei pressi della stazione di Colleferro, alcuni passeggeri avevano preferito scendere. Hanno resistito, ma non avrebbero potuto fare altrimenti, gli altri utenti diretti a Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta e Bari Centrale.

Tra i viaggiatori c’è chi ha dovuto scomodare amici e parenti per poter fare rientro a casa. Tra questi, c’è anche chi ha corso il serio rischio di restare a dormire in città e per sua fortuna ha trovato un passaggio last minute.

Alle 23.19 una persona ha avvertito un malore. Dopo l’annuncio dello speaker di bordo - ‘Stiamo cercando un medico” – in suo soccorso si sono precipitati due dottori.

Tra i treni coinvolti nell'emergenza ferroviaria, anche il Frecciargento 8317 Roma Termini delle 16.05 con arrivo a Foggia alle 19.02.

L’emergenza era stata annunciata sul sito di Trenitalia alle 15.15

“La circolazione è rallentata in direzione Napoli per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Salone. Richiesto l’invio di un locomotore di soccorso per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. Seguono aggiornamenti”

Il secondo aggiornamento alle 17.00

"La circolazione è fortemente rallentata in direzione Napoli per un inconveniente tecnico a un treno nei pressi di Salone, in corso l'invio di un locomotore di soccorso. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti"

Il terzo aggiornamento alle 17.45

"La circolazione permane fortemente rallentata, in corso l'intervento del locomotore di soccorso. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti"

Il quarto aggiornamento alle 19.20

“La circolazione è ancora fortemente rallentata, in corso l'intervento del locomotore di soccorso”. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti. Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti: Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti".

Il quinto aggiornamento alle 20.30

"La circolazione permane fortemente rallentata sulla linea AV Roma-Napoli e per un nuovo malfunzionamento della linea anche sulla tratta Roma-Napoli via Cassino. I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 240 minuti. Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Cassino con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti. Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia con un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti"

Il sesto aggiornamento alle 21.10