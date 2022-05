Persona investita sui binari, circolazione ferroviaria sospesa sulla Foggia - Bari

Persona investita sui binari, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Foggia - Bari. Il fatto è successo all'alba, tra Barletta e Trinitapoli. Il blocco dei treni è partito dalle 6.15 di questa mattina ed è durato oltre due ore. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli sull'accaduto, ma si registrano ritardi per alcuni convogli in viaggio sulla tratta interessata. Richiesta l'attivazione del servizio sostitutivo con bus. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti.