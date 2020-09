"Coibente tossico pericoloso". Potenziale rischio a Foggia per la salute dei dipendenti dell'officina meccanica di Trenitalia

Dal 2015 gli operai dell'Officina Meccanica Omc Mezzi Leggeri di Foggia avrebbero effettuato attività di smontaggio, riparazione e montaggio sottocassa in presenza di un coibente per lo scarico fumi dei motori di alcuni treni senza alcun dispositivo di protezione individuale. Per segnalare il potenziale rischio per la salute dei dipendenti di Trenitalia in servizio presso il reparto Minuetto dell'Omc la deputata M5S Rosa Menga e l'europarlamentare Mario Furore hanno inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Foggia.

"A lasciarci sgomenti - spiegano - è la presenza di un documento, risalente a luglio 2019, con i risultati delle analisi chimiche condotte su campioni di questo coibente, che ne dimostrerebbero l’assoluta pericolosità, essendo stato classificato come 'tossico per la riproduzione' e addirittura come 'cancerogeno' secondo il regolamento Ue n.1357/2014.In presenza di un simile elemento di prova, non potevamo esimerci dall’attivarci prontamente, raccogliendo il grido d’aiuto di alcuni operai dello stabilimento, tanto più perché ci risulta che le prime linee guida per la riduzione del rischio sul luogo di lavoro siano state emanate soltanto ad agosto del 2020, dunque dopo oltre un anno dal grave e preoccupante esito delle analisi succitate. Siamo certi che ora le autorità competenti svolgeranno tutti gli accertamenti del caso, onde far luce sulle responsabilità. Non è accettabile - concludono - che la tutela della salute venga dopo le ciniche logiche di produttività".