Treni bloccati sui binari del Foggiano: un migliaio i passeggeri coinvolti

Sul sito di Trenitalia, alle 18, si legge che sulla linea Pescara-Bari "la circolazione è tornata regolare dopo l'intervento dei tecnici". Tuttavia un Frecciarossa e un Intercity con almeno 500 persone sono fermi presso la stazione di San Severo. I problemi erano cominciati nella tarda mattinata di oggi per un guasto alla linea elettrica tra Pescara e Ortona. I treni avevano subito forti rallentamenti.

A Chieuti addirittura da più di due ore. In tutto le persone bloccate nelle varie stazioni della provincia di Foggia, sarebbero un migliaio. I volontari della Protezione Civile si sono già attivati per la consegna dell'acqua e per fornire assistenza ai viaggiatori.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 330 minuti, mentre gli InterCity e i Regionali hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso.

L'elenco dei treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti.

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30)

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) - Lecce (18:50)

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54)

• FR 8824 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55)

• FR 8807 Milano Centrale (11:05) - Taranto (19:46)

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00)

• FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50)

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55)

• IC 610 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00)

• IC 614 Lecce (11:54) - Milano Centrale (23:40)

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) oggi termina la corsa a Pescara. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi termina la corsa a Pineto. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.