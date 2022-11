Terribile in carcere: detenuto e padre di quattro figli tenta di impiccarsi, poliziotto gli salva la vita

Nel primo pomeriggio odierno, attirato da un frastuono proveniente da una camera detentiva, un assistente di polizia Penitenziaria in servizio presso la casa Circondariale di Lucera, ha assistito ad una scena terribile: un giovane recluso romeno ha tentato di togliersi la vita impiccandosi. Il poliziotto penitenziario è entrato immediatamente in cella. Una volta a terra, nelle more dell'arrivo dei soccorsi, l'agente ha effettuato manovre di primo soccorso salvando la vita al giovane padre di quattro figli. "Il Sinappe esprime ampio apprezzamento per l'umanità e la prontezza dimostrata dal collega ed auspica da parte dell'amministrazione l'attivazione delle procedure di riconoscimenti formali" il commento del segretario generale aggiunto Annalisa Santacroce.