Vandali in azione nella scuola a Troia, porte e distributori danneggiati. La rabbia del sindaco: "Vigliacchi"

Alla fine restano soltanto i "danni da pagare a carico della comunità". L'amaro risveglio della comunità troiana, dopo il tentativo di furto nella scuola del comune dei Monti Dauni. Nella notte, ignoti hanno fatto irruzione nella struttura, danneggiando alcune porte oltre al distributore delle bevande: "Qualcuno ha pensato di trovare chissà cosa, chissà quale tesoro da portar via, da rubare", scrive su Facebook il sindaco Leonardo Cavalieri.

"È incredibile quanto accaduto, i vigliacchi sono sempre in azione. Avete profanato la scuola, il luogo della socialità e della cultura per eccellenza - prosegue il primo cittadino -, l'unico testo che avreste potuto prendere perché è di tutti. Ci sentiamo offesi. La scuola è un tempio e come tale va rispettato".