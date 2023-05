Tangenti al Comune di Foggia: ex dirigente ed ex consigliere comunale trasferiti in carcere

La Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordine per la carcerazione, emesso il 20 aprile dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, nei confronti del consigliere comunale Massimo Laccetti di 53 anni e del dirigente ai Lavori pubblici presso il Comune di Foggia in carica nell’anno 2014, il 61enne Fernando Biagini, condannati, rispettivamente a quattro anni e otto mesi e cinque anni di reclusione, per i reati di concussione, tentata concussione e induzione indebita a dare o promettere denaro, in concorso.

La vicenda riguarda gli eventi avvenuti presso il Comune di Foggia, negli anni 2013/14, quando il personale della Squadra Mobile della Questura di Foggia, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, aveva indagato su alcuni casi di concussione e tentata concussione perpetrati dall’allora consigliere comunale indipendente, dall’allora dirigente ai Lavori Pubblici e un imprenditore locale, assolto con formula piena.

Al termine dell’iter giudiziario, conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti dal Consigliere e dal Dirigente, la suprema Corte di Cassazione ha confermato le condanne inflitte nel Giudizio d’Appello.

Il personale della Squadra Mobile di Foggia e dell’omonimo ufficio della Questura di Pescara, al termine della redazione degli atti di rito, ha associato i condannati presso le case circondariali competenti per territorio per l’espiazione della pena inflitta. Era stato assolto con formula piena “per non aver commesso il fatto”, l'imprenditore Adriano Bruno, assistito dagli avvocati Umberto Forcelli e Cinzia Talamo (continua a leggere).