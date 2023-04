Scandalo tangenti al Comune di Foggia, imprenditore assolto con formula piena: "Ingiustamente detenuto"

Inammissibili i ricorsi proposti da Fernando Biagini e Massimo Laccetti; assolto con formula piena, invece, Adriano Bruno. E' quanto stabilito, con sentenza dello scorso 5 aprile, dalla VI Sezione Penale della Corte di Cassazione: confermate, quindi, le condanne inflitte in appello per l'ex dirigente del servizio Lavori pubblici Fernando Biagini, 61 anni, l'ex consigliere comunale Massimo Laccetti, 53 anni; assolto con formula piena ("Per non aver commesso il fatto") l'imprenditore Adriano Bruno, assistito dagli avvocati Umberto Forcelli e Cinzia Talamo.

Giunge, dunque, al termine la vicenda relativa ad uno scandalo tangenti, risalente ala 2014, al Comune di Foggia. Nel dettaglio, ripercorrono i legali, Adriano venne arrestato e condannato in primo grado per favoreggiamento; in secondo grado l'accusa mutò in concussione, mentre la Suprema Corte lo ha adesso assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Anzi, come emerso da alcune intercettazione, l'imprenditore era egli stesso vittima di Biagini (difeso dai legali Coppi e Vaira) e Laccetti (rappresentato dall'avvocato Curtotti).

"Per la vicenda - puntualizza l'avvocato Forcelli - Bruno ha vissuto sei mesi di detenzione gratuita, come confermato dall'assoluzione. Per questo motivo, una volta lette e recepite le motivazioni della sentenza, faremo domanda allo Stato per ingiusta detenzione, del tutto gratuita. Il mio assistito, infatti, aveva chiarito il tutto in un interrogatorio durato oltre 4 ore, ma all'epoca non fu creduto. Tale sentenza rimette finalmente ordine all'intera vicenda", conclude.