“Ennesima insensata tragedia che non deve lasciare nessuno indifferente”. È con queste parole che la commissione straordinaria del Comune di Foggia si esprime a poche ore dalla rapina finita nel sangue in via Marchese De Rosa. A perdere la vita è stata Francesca Marasco, titolare 72enne dell’esercizio, che è stata colpita più volte con un coltello poi rinvenuto per strada.

In segno di cordoglio la commissione, d’intesa con la compagnia ‘Il Palcoscenico’, ha deciso di rinviare lo spettacolo ‘Il Medico dei Pazzi’ previsto per questa sera presso la Villa comunale inserito nel cartellone del Foggia Estate 2023.

“Si tratta di un atto sentito e dovuto per rimarcare l’atrocità del gesto e l’indignazione della comunità cittadina per questa tragedia”, ha spiegato la commissione.