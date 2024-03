Le telecamere di Striscia nel centro di smistamento delle auto rubate: "A Cerignola arrivano da tutta Italia"

"Popolo di Striscia, oggi vi parliamo di staffette di auto che, vi assicuro, non sono gare su pista". Comincia così il servizio di Luca Abete, andato in onda nella puntata di ieri sera di Striscia la Notizia, dedicata all'ormai cronicizzato fenomeno dei furti di auto e ricettazione.

L'inviato di Striscia ha fatto tappa nel Foggiano, precisamente a Cerignola, il vero centro di smistamento delle auto rubate in tutta Italia dai cosiddetti staffettisti: "Membri di organizzazioni criminali che rubano auto in giro per l'Italia, per portarle nelle centrali operative dove vengono smontate e rivendute a pezzi".

Nel corso del servizio, Abete intervista la vittima di un furto d'auto, che racconta la sua esperienza: "Una mattina mi sono accorto che la mia auto era stata rubata. Dopo alcuni giorni mi hanno chiamato i vigili di Cerignola per comunicarmi il ritrovamento dell'auto in una campagna".

Del veicolo era rimasto solamente il telaio: "O la faccio demolire al deposito o devo andarla a prendere per un costo di 420 euro, perché per portarla al deposito giudiziario hanno dovuto chiamare il carro attrezzi", racconta il malcapitato.

Il tour dell'inviato di Striscia fa poi tappa in un deposito giudiziario, dove le carcasse di auto non si contano: "Molte hanno le tipiche sembianze delle macchine cannibalizzate", osserva Abete, che poi intervista una dipendente: "Il nostro è uno dei depositi più piccoli. Ce ne sono altri anche a Bari e Bitonto".

"Qui a Cerignola c'è il centro di smistamento dove arrivano le auto rubate anche a Milano, Torino e Venezia. Vai su internet e trovi tutto quello che vuoi", spiega un altro dipendente. Le telecamere evidenziano la presenza all'interno dei depositi di centinaia di auto rubate e cannibalizzate".

Abete ha poi incontrato il "cacciatore di carcasse", il Generale Marasco degli Ispettori Ambientali Territoriali Civilis, il quale fa subito vedere un'auto rinvenuta in una campagna a Cerignola, completamente cannibalizzata. Dalla verifica del numero di telaio si evince che il suo furto è stato denunciato due settimane fa nella stazione di Milano Magenta che il veicolo è stato rubato due settimane fa presso la stazione di Milano Porta Magenta: "

Per i depositi è un business. I custodi caricano in media 10 auto al giorno", fa sapere Marasco, al quale poi Abete cede il microfono per un messaggio ai "cari ladri" di Cerignola: "Siete la feccia del pianeta terra, criminali ambientali. Se arriva la forestale, arrivo io o qualsiasi autorità giudiziaria e vi sorprendiamo mentre bruciate le auto vi facciamo un c..o così. Anche voi respirate l'aria che inquinate, delinquenti".