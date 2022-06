Stornarella si ferma per Adam: lutto cittadino per il 12enne annegato in piscina

Stornarella si ferma per Adam, il 12enne annegato in una piscina. In occasione delle esequie, previste per oggi, l'Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. "Per onorare la memoria di Adam, dalle 18.30 alle 19.30, Stornarella si ferma", annuncia il sindaco Massimo Colia.

La tragedia risale allo scorso 14 giugno: il bambino era rimasto vittima di un incidente in piscina, mentre stava facendo il bagno con un amico, il quale lanciò immediatamente l’allarme. Allertati dalla centrale operativa del 118, i sanitari intervenuti sul posto a bordo dell’elisoccorso Alidaunia, riuscirono – tramite defibrillazione –a rianimare il bambino il cui cuore si era fermato.