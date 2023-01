Ragazzo di 23 anni in fin di vita: ferito da colpi di pistola dopo un litigio, a sparare un coetaneo

Un litigio subito degenerato, poi l’esplosione di 5-6 colpi di pistola in rapidissima sequenza. Questa, in breve, la dinamica di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, alla periferia di San Giovanni Rotondo.

Il ferito, 23enne incensurato del posto, aveva raggiunto il suo aggressore presso la sua abitazione, in contrada Mila, dove era giunto in auto, in compagnia di un amico. Il confronto è presto degenerato, con il padrone di casa che ha impugnato una pistola calibro 7.65 e ha fatto fuoco colpendo tra addome e torace l’altro giovane, attualmente ricoverato in prognosi riservata a Casa Sollievo della Sofferenza.

Le sue condizioni sono gravi: operatori in urgenza, i medici - che non hanno ancora sciolto la prognosi - non escludono ulteriori interventi chirurgici nelle prossime ore. Entrambi i coinvolti risultano incensurati.

La vicenda è all’attenzione dei carabinieri, che hanno fermato il giovane armato, la cui posizione è all’attenzione dell’autorità giudiziaria. L’ipotesi di reato contestata è tentato omicidio.