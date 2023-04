Focus su Apricena dopo le pistolettate di Pasqua: "Qui non c'è posto per i delinquenti"

Notevole incremento di organico delle forze dell'ordine ad Apricena. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Potenza, che questa mattina - insieme al comandante della polizia locale Vincenzo Del Fine, ha partecipato presso la Prefettura di Foggia al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto da Maurizio Valiante, alla presenza del questore Ferdinando Rossi e dei comandanti provinciali dei carabinieri e guardia di finanza: "Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti nonché delle intese cui si è pervenuti".

Il focus sulla città di Apricena si è reso necessario dopo il ferimento a colpi d'arma da fuoco di due giovani del posto dopo un banale litigio, verosimilmente per via di alcuni apprezzamenti verso le ragazze. La rissa, è stato appurato, ha coinvolto due gruppi di giovani, rispettivamente di San Severo ed Apricena, ed è terminata con l'esplosione dei colpi di pistola - quattro o cinque, tre dei quali a segno - all'indirizzo di due fratelli del posto, rispettivamente di 26 e 28 anni.

L’incontro è stato anche il momento per fare il punto della situazione e confrontarsi sulle soluzioni future in vista della imminente stagione estiva. "E' stata enfatizzata l’attrattività e la vivacità della nostra città, che richiama molti turisti e cittadini da fuori. Continueremo ad implementare la presenza anche della Polizia Locale durante le ore notturne, al fine di trasmettere serenità e sicurezza alla nostra comunità".

Sul grave episodio avvenuto domenica sera, il sindaco si è così espresso: "Siamo certi che il grande lavoro degli inquirenti, anche questa volta consegnerà alla giustizia i responsabili di tali gesti. Non c’è posto per delinquenti qui. Ringrazio il Prefetto per la sua ormai consueta attenzione e disponibilità verso la nostra città e tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine, per l’impegno e il grande lavoro che svolgono quotidianamente per la sicurezza della nostra città. A tutti noi cittadini, l’importante compito di continuare a lavorare per migliorare la qualità della vita nella nostra comunità, denunciare sempre ogni episodio di illegalità ed isolare chiunque si muova al di fuori della legge" conclude Potenza.