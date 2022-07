Operato nella notte l'uomo ferito da un colpo di pistola in strada

E' stato operato nella notte il 42enne di Cerignola, ferito da un colpo di pistola ad una spalla. L'uomo, noto alle forze di polizia, è ancora in prognosi riservata; le sue condizioni sono delicate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia, che hanno verificato la presenza di telecamere utili in zona e avrebbero eseguito alcune perquisizioni nelle ultime ore. Il fatto, lo ricordiamo, è avvenuto intorno alle 20 di ieri, in vico I Addolorata, a Cerignola. L'uomo, soccorso e trasportato al pronto soccorso del 'Tatarella', è noto alle forze dell'ordine, ma non risulta inserito in alcuna organizzazione criminale.