Agguato a Cerignola, spari contro un 42enne: è in prognosi riservata

Un uomo di 42 anni è stato raggiunto da almeno un colpo di pistola, esploso in strada, in via dell'Immacolata, a Cerignola.

L'uomo, ferito ad una spalla, è stato trasportato al pronto soccorso del 'Tatarella' dove è attualmente in prognosi riservata.

Il fatto è successo intorno alle 20, in strada: sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli uomini del commissariato cittadino, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.

Il ferito è noto alle forze dell'ordine, ma non risulta inserito in alcuna organizzazione criminale.