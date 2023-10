Medici multati per straordinari Covid, provvedimento sospeso

Buone notizie per gli operatori sanitari del Policlinico di Bari multati per non aver rispettato le ore di lavoro durante il periodo nefasto dell’emergenza Covid: il provvedimento è stato sospeso.

A comunicarlo è stato il Ministero del Lavoro con una nota in cui ha spiegato non solo che l’azione ispettiva era stata avviata dall'ispettorato territoriale a seguito delle segnalazioni effettuate da un'associazione sindacale autonoma per lamentare i mancati riposi e il superamento degli orari massimi di lavoro del personale medico nel corso del 2021, ma anche che nei prossimi giorni sarà valutato l’annullamento delle sanzioni comminate. Inoltre stamattina, a riguardo c’è stato un colloquio telefonico tra la Ministra Marina Calderone e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale aveva inviato una lettera il dottor Vito Procacci, direttore dell’unità operativa di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza Urgenza del Policlinico di Bari (al Riuniti fino al 2018).

Da parte sua la Regione Puglia ha deciso di tenere alta l’attenzione sulla questione vigilando sulla sospensione e sul prosieguo di questo “grave ed ingiusto paradosso burocratico”.

“La Regione – si legge in una nota dell’assessore regionale alla salute Rocco Palese – non lascerà da soli i medici in questa situazione e continuerà invece a vigilare, a sostenerli e a lodarli perchè, ad esempio, è proprio grazie ai medici di Pronto Soccorso che si sottopongono a turni massacranti che la Puglia è una delle poche regioni italiane, se non l’unica, che in una situazione di gravissima carenza di medici, non è costretta a ricorrere ai cosiddetti ‘gettonisti’. Chi lavora ed opera ogni giorno negli ospedali, e soprattutto in contesti come quelli dei Pronto Soccorso in cui si salvano vite umane, è e deve restare un eroe e lo Stato e le Istituzioni tutte devono tenerne conto”.