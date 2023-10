Multe salate ai medici che hanno lavorato troppo durante l'emergenza Covid, Procacci scrive a Mattarella

Sanzionati per aver lavorato troppo. Accade ad alcuni operatori sanitari multati per non aver rispettato le ore di lavoro durante il periodo nefasto dell’emergenza Covid. Quella che ha visto morire tantissime persone, quella stessa che ci ha fatto chiamare ‘eroi’ medici, infermieri e operatori che instancabilmente giorno e notte hanno fatto il possibile per salvare vite umane. Senza sosta. Ecco, appunto.

Non è una storia di Pirandello (magari lo fosse!), ma è la beffarda realtà. A farla balzare agli onori della cronaca è stato il dottor Vito Procacci, direttore dell’unità operativa di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza Urgenza del Policlinico di Bari (al Riuniti fino al 2018) che ha scritto una lettera al Presidente Mattarella.

“Ho ritenuto di scrivere una lettera aperta al Presidente della Repubblica – spiega sui social – per manifestare tutto il mio sgomento, poiché considero questo accanimento un insulto nei confronti di tutti il personale sanitario italiano e soprattutto una burla nei confronti di tutti i cittadini che hanno provato la sofferenza e il lutto a causa della pandemia”.

Nella missiva Procacci non le manda a dire fin dalle prime righe. “Dopo tutto l’impegno profuso da me e dalla mia meravigliosa equipe nel contribuire orgogliosamente a rendere un essenziale servizio ai cittadini, in nome del giuramento di Ippocrate e dell’articolo 32 della Costituzione, le affido tutta l’amarezza, la delusione e lo sgomento per il trattamento ricevuto da uno Stato che amo ma nel quale ad oggi faccio fatica a riconoscermi”.

I fatti sono questi. Lui e altri colleghi in questi giorni si sono visti recapitare dall’Ispettorato del Lavoro “una pesante e paradossale sanzione amministrativa” (pari a 27.100 euro nel caso del direttore) per “non aver rispettato all’epoca (dell’emergenza Covid, ndr) i riposi prescritti e aver lavorato più delle ore previste”. Una sanzione che ha il sapore di “un insulto a tutto il personale sanitario italiano e a tutti coloro che ancora oggi piangono la perdita dei propri cari”.

“Mi sento profondamente ferito da un Paese che fino a poco tempo fa ci definiva eroi – scrive – e oggi ci chiama trasgressori in un burocratico quanto asettico verbale di sanzione amministrativa che ci rinfaccia di aver portato avanti la nostra missione di medici, infermieri e OSS anche a costo della propria vita”.

Al direttore e a tutti i suoi colleghi sono arrivati messaggi di vicinanza da ogni parte, e su facebook si è fatta sentire anche Paola Caporaletti, direttore S.C. Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza del Riuniti di Foggia.

“Ma come abbiamo fatto – ha scritto in un post – a non pensare che dovevamo timbrare il cartellino ed andare via in orario? Che stupidi! Siamo rimasti a lavorare (noi Direttori senza alcuna retribuzione aggiuntiva perché non è contemplato lo straordinario nel nostro Ruolo) e con noi i medici, gli infermieri e gli OSS. In fondo che differenza c’è tra lasciare un corridoio pieno di persone che soffrono o una scrivania piena di carte?”.

E dopo un passaggio sulla annosa questione della carenza degli organici dei Pronto Soccorso, continua: “Senza se e senza ma, abbiamo lavorato, dando il massimo, come ancora facciamo, con situazioni che hanno scavato solchi profondi sui nostri corpi e sulle nostre anime. Da professionisti, con responsabilità e con il Giuramento di Ippocrate dentro il cuore. Tutti i cittadini che sono stati e sono accolti, soccorsi, trattati dovrebbero ribellarsi e solidarizzare indignati con gli operatori sanitari!”.